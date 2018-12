2018 : bilan en demi-teinte pour la présidence Macron

Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République. Quel bilan retenir de son action en 2018 ? Passage en revue des moments marquants de cette année, dont le début et la fin ont été marqués par d'intenses revendications sociales en France. Dès le mois de janvier, les cheminots descendent dans la rue pour empêcher le gouvernement de mettre un terme aux régimes spéciaux de la profession. Trois mois durant, les manifestants mènent un bras de fer avec le gouvernement et bloquent les gares. Mais la réforme est votée. Emmanuel Macron mène une série de réformes tambour-battant et jouit d’une bonne image à l’étranger. Mais le 18 juillet, l’affaire Benalla éclate au grand jour et porte un coup sévère à l’image présidentielle. La fin de l'année avec les actions des Gilets jaunes écornent également la popularité du chef de l’État qui s'érode inexorablement.