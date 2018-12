Quand des féministes se réapproprient le porno

Face au déluge de vidéos X misogynes sur internet, de plus en plus de réalisatrices féministes produisent des films pornographiques basés sur la diversité, le consentement et le réalisme. Du sexe éthique, diversifié et plus égalitaire qui peut, selon elles, devenir un instrument d'émancipation.