Brésil : les hommes du président Bolsonaro

Officiellement entré en fonction le 1er janvier, Jair Bolsonaro est le premier président élu à la tête du Brésil et issu des rangs de l’extrême droite. Pour son mandat, le nouveau chef de l’État s’est entouré d’hommes forts censés redresser l’économie et lutter contre la criminalité dans le pays. Focus sur cinq de ses lieutenants. L'équipe ministérielle qui gouvernera le Brésil sous la présidence de Jair Bolsonaro est composée de 22 membres, dont 7 militaires à la retraite, seulement deux femmes et pas un seul Noir. Parmi les hommes forts de ce gouvernement d'extrême droite, un "Chicago Boy" pour redresser l'économie, une superstar de la lutte anticorruption à la Justice et—un admirateur de Donald Trump aux Affaires Étrangères.Gros plan sur cette garde rapprochée.