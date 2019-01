RD Congo : les dates clés du régime Kabila

La République démocratique du Congo vient de voter pour élire le successeur de Joseph Kabila. En 2001, à la mort de son père Laurent Désiré Kabila, il prend les rênes du pays. Réélu en 2006 et 2011 lors d’élections souvent émaillées de violences, son dernier mandat a été vivement critiqué, notamment à cause de la révision de la loi électorale. Une loi permettant au président de se représenter au-delà des deux mandats maximum autorisés. Aujourd’hui, l’actuel chef d’État entend céder sa place et souhaiterait que son successeur soit Emmanuel Ramazani Shadary. Mais pour cela, il faudra qu’il batte ses deux rivaux : Martin Fayulu, le "candidat unique" de l'opposition, et Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique Etienne Tshisekedi. Quelles sont les grandes dates à retenir depuis que Joseph Kabila est au pouvoir en RDC ? France 24 a compilé les moments clés de son régime de 2001 à 2018.