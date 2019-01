À Paris, une musulmane veut ouvrir une mosquée progressiste

Kahina Bahloul se verrait bien imam. La doctorante en islamologie veut ouvrir à Paris une mosquée où femmes et hommes pourraient prier côte à côte. Reste à trouver un lieu et des financements. Dans son projet, le prêche reviendrait alternativement à un homme ou à une femme. Des mosquées progressistes de ce type ont déjà vu le jour en Europe, notamment en Allemagne et au Danemark.