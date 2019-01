Hommage de Plantu à Charlie Hebdo : "On les a aimés, c’était des années d’insouciance"

À l’occasion de la cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat de Charlie Hebdo, le dessinateur du Monde Plantu a évoqué lundi 7 janvier le souvenir des caricaturistes défunts : "Ils ont dessiné, on les a aimé, c’était des années d’insouciance. Maintenant, je me rends compte que l’époque Charlie Hebdo, les années qui remontent avant quatre ans, étaient des années d’insouciance. Aujourd’hui, on est dans le gras de la réalité dure." Il y a quatre ans, jour pour jour, après l'attaque qui a visé le journal satirique, les frères Chérif et Saïd Kouachi, des islamistes radicaux se sont rendu dans les locaux de la rédaction du journal satirique et ont tué 12 personnes avant de prendre la fuite. L'attentat ne sera que le premier acte de 3 jours de terreurs.