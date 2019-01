Ballon d'Or africain : El-Hadji Diouf et Samuel Eto'o donnent leur favori à France 24

Comme l'an passé, les trois finalistes pour le titre de Joueur africain de l'année sont l'Égyptien Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Mais c'est bien Salah qui fait figure de favori et qui remporterait ainsi un deuxième Ballon d'Or consécutif. Son coéquipier en club et adversaire ce soir, le Sénégalais Sadio Mané, se verrait bien continuer sa progression dans la hiérarchie du football africain—: troisième il y a 2 ans, deuxième l'an dernier. Ce sera un peu plus compliqué pour Aubameyang. Le Gabonais d'Arsenal, sacré il y a 3 ans, a dû digérer son transfert du Borussia Dortmund à Arsenal, l'hiver dernier. Élu deux fois meilleur joueur africain, El-Hadji Diouf a sa petite préférence, ainsi qu'une autre légende du continent, le camerounais Samuel Eto'o. Le vainqueur sera couronné, mardi 8 janvier, à Dakar. D'autres prix seront également remis, notamment celui de la meilleure joueuse africaine de l'année et celui du meilleur entraîneur.