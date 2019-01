R. Kelly accusé de pédophilie : la justice se mobilise après un documentaire accablant

La justice américaine a lancé mardi 8 janvier un appel à témoins, après la diffusion, début janvier, d'un documentaire accablant le chanteur R. Kelly sur la chaîne Lifetime. Plusieurs procureurs cherchent à faire la lumière sur les accusations de pédophilie et d'agressions sexuelles sur plusieurs jeunes filles de moins de 16 ans qui visent le chanteur. Long de six heures, le documentaire appelé "Surviving R. Kelly" offre un nouvel éclairage sur les accusations dont fait l'objet depuis plusieurs années Robert Sylvester Kelly. L'équipe de "Surviving R. Kelly" a réalisé des dizaines d'interviews filmées avec des personnes qui ont côtoyé l'artiste. D'anciennes choristes racontent avoir été témoins de relations sexuelles entre R. Kelly et trois jeunes filles mineures, notamment la chanteuse Aaliyah (décédée en 2001), âgée de 15 ans à l'époque.