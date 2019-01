Turquie : la cité des châteaux vides

On se croirait dans un film de Disney ou sur les bords de Loire. Nichées dans une vallée du nord-ouest de la Turquie, 350 villas d'un style évoquant les châteaux français doivent abriter de riches acheteurs étrangers. Problème : ces bâtisses sont vides et n'ont plus rien du conte de fées pour leurs promoteurs.