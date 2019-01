RD Congo : Félix Tshisekedi, l'héritier de l'opposition propulsé à la présidence

Selon les résultats provisoires, il est le nouveau président de la RD Congo. Né en 1963, Félix Tshisekedi a débuté sa carrière dans l'ombre de son père Étienne Tshisekedi, leader historique de l'opposition. Celui que l'on surnomme "Fatshi" gravit rapidement les échelons jusqu'à obtenir son premier mandat de député en 2011. Mais il refuse de siéger à l'Assemblée nationale pour respecter le mot d'ordre de son père contre la réélection contestée de Joseph Kabila au pouvoir. Il reprend la tête du parti à la mort de son père, en 2017, et devient candidat à l'élection présidentielle en mars 2018. Alors qu'il devait se rallier au candidat unique de l'opposition Martin Fayulu, il forme finalement un ticket gagnant avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Si sa victoire se confirme, Félix Tshisekedi pourra mettre en place son programme axé sur la sécurité et la lutte contre la pauvreté. Il a également promis de restaurer la paix dans l'est du pays en proie à des combats.