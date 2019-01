Syrie : "Des jihadistes ont progressivement pris le contrôle d'Idleb"

Les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS) ont progressivement renforcé, jeudi 10 janvier, leur emprise sur l'ultime grand bastion insurgé en Syrie, à la suite d'un accord mettant fin à plusieurs jours de combats meurtriers avec des factions rivales. La province d'Idleb, une des dernières dont le contrôle échappe au régime syrien, est devenue un grand fief jihadiste après avoir été largement contrôlée par des rebelles opposés au président Bachar al-Assad. Un accord russo-turc, conclu en septembre, a permis d'empêcher une offensive de l'armée syrienne contre ce territoire qui comprend également des segments des provinces voisines de Hama, Lattaquié et Alep. La progression dans ce secteur de l'alliance jihadiste risque de remettre en cause l'accord de démilitarisation conclu par Ankara et Moscou.