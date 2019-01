Le pèlerinage annuel des fans d'Elvis Presley en Australie

Chaque année, pendant l’été australien, des dizaines de milliers de fans d’Elvis Presley se rassemblent dans la petite ville de Parkes, à l’ouest de Sydney. Depuis 27 ans, le festival Elvis est organisé pour coïncider avec la date de naissance du "King", le 8 janvier 1935. Durant cinq jours, des compétitions départagent des sosies d’Elvis et de Priscilla, les meilleurs chanteurs et les plus belles voitures des années 50. Rendez-vous est donné à la gare de Sydney, pour monter à bord du "Elvis Express" ou du "Bleu Suede Express". Les sept heures de voyage se déroulent au rythme du rock’n’roll, dans une ambiance festive et chaleureuse. Le festival de Parkes a été créé en 1993 par un couple de passionnés, qui voulaient trouver une occupation pendant la période estivale, alors que beaucoup d’habitants partaient sur la côte, profiter de l’air océanique. L’événement de cette petite ville minière, située à 400 km de Sydney, accueille maintenant plus de 25 000 personnes.