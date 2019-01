L'Inde se prépare pour le plus grand pèlerinage du monde

Des millions de pèlerins hindous affluent à Allahabad, une ville du nord de l'Inde, à l'occasion du Kumbh Mela, le plus grand rassemblement religieux au monde. Il débute mardi 15 janvier et durera jusqu'au 4 mars prochain. Les pèlerins y viennent pour se baigner dans cette cité sacrée située au confluent du Gange, de la Yamuna et d'une rivière mythique, la Saraswati. Cette année, le gouvernement a dépensé environ 566 millions d'euros pour l'organisation de ce pèlerinage qui a lieu tous les six ans : installation de caméras de vidéosurveillance, installation de milliers de tentes, construction de nouvelles routes et d'un nouveau terminal aéroportuaire… En 2017, cette fête religieuse a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel par l'Unesco.