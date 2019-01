En Tunisie, 8 ans après la révolution, l'économie peine à se redresser

En Tunisie, huit ans après la révolution, le pays a du mal à amorcer sa transition économique. Le taux d'inflation a presque atteint les 8 % et le taux de chômage stagne à 15,5 %. Même si la Tunisie a connu quelques embellies avec la reprise du tourisme et l'exportation en hausse des dattes et de l'huile d'olive, la population ressent la crise quotidiennement, notamment à cause de la hausse des prix. S'ajoute à cette situation une crise politique et sociale qui tend les négociations entre les syndicats et le gouvernement. Pour beaucoup de Tunisiens, cette crise est aussi le résultat d'une politique d'austérité, encouragée par l'un des principaux bailleurs de fonds de la Tunisie, le Fond monétaire international. À l'occasion de la date anniversaire de la révolution, le 14 janvier 2019, le gouvernement tunisien se retrouve face à une impasse.