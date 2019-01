Gbagbo acquitté : à Abidjan, les pro-Gbagbo exultent

La Cour pénale internationale a acquitté et ordonné, mardi, la remise en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-chef des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé. En détention depuis sept ans, l'ex-président ivoirien était accusé de crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011, née de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Les violences avaient fait plus de 3 000 morts en cinq mois.