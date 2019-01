RD Congo : Martin Fayulu donné vainqueur par des médias, le gouvernement dénonce une ingérence

Des milliers de documents ont fuité mardi vers des médias étrangers, le Financial Times, TV5 Monde et RFI, qui prouveraient que Martin Fayulu est le véritable vainqueur de la présidentielle. Ces données sont de deux origines différentes. Une partie, attribuée à la Céni, par l'intermédiaire d'un lanceur d'alerte, montrerait que Martin Fayulu a obtenu 59,4% des voix et concernerait 86% des suffrages exprimés. L'autre partie émane de l'Église catholique et le donne gagnant à 62,8% des voix, ceci sur 43% des suffrages. Ces médias insistent sur la corrélation étroite entre ces résultats, mais ne cachent pas que les données présentées comme provenant de la Céni sont aussi passées par les mains de proches de Martin Fayulu. Sur France 24, le porte-parole du gouvernement Lambert Mendé dénonce "un atteinte grave au droit judiciaire" et une "tentative d’influencer les juges".