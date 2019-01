L'avenir de la RD Congo suspendu à la décision de la Cour constitutionnelle

En République démocratique du Congo, tous les yeux sont rivés sur la Cour constitutionnelle. Va-t-elle rejeter ou valider le recours de l’opposant Martin Fayulu ? Celui-ci s’estime vainqueur de l’élection présidentielle avec plus de 60 % des voix. La commission électorale (CENI) avait, elle, déclaré un autre opposant, Félix Tshisekedi, vainqueur du scrutin. Dans l'attente de la décision, Martin Fayulu continue de dénoncer des négociations entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour un partage du pouvoir. Le porte-parole du gouvernement assure que les contacts avec le prochain président de la République ne sont que des discussions, visant à préparer une cohabitation politique. Le camp du président élu, Félix Tshisekedi, souligne qu’une transition démocratique a enfin lieu en République Démocratique du Congo et que contester les résultats de la CENI reviendrait à déstabiliser le pays.