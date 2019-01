Soudan : "Jamais la contestation contre le gouvernement n’avait tenu aussi longtemps"

Des centaines de personnes ont manifesté vendredi 15 janvier à Khartoum contre le régime soudanais, après les funérailles d'un protestataire tué la veille dans un rassemblement antigouvernemental, selon des témoins. "Jamais la contestation contre le gouvernement n’avait tenu aussi longtemps", explique Marc Goutalier, politologue et consultant à l’Observatoire des pays arabes, invité de France 24. Le Soudan est secoué par des manifestations quasi quotidiennes depuis le 19 décembre depuis la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. "Les manifestations restent très importantes, mais peinent à gagner en densité. De son côté, le régime fait bloc et tient pour le moment. Les morts, eux, continuent de s’accumuler", analyse Marc Goutalier. Cette vague de contestation a déjà provoqué la mort de 24 personnes, selon un bilan officiel donné avant les manifestations de jeudi. Des ONG internationales évoquent 40 morts, dont des enfants et des personnels médicaux.