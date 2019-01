France : incendie mortel dans une station de sky à Courchevel

Deux saisonniers sont morts et 25 autres ont été blessés, dont quatre gravement, dans un spectaculaire incendie qui s'est déclaré tôt dimanche matin au coeur de la station de ski huppée de Courchevel 1850, en Savoie. Vers 4H30, un feu, dont les causes et l'origine restaient à ce stade indéterminées, s'est déclaré dans un bâtiment accueillant des saisonniers, parmi lesquels figurent des ressortissants étrangers, selon la préfecture. A l'arrivée des pompiers, la situation était "déjà critique", l'incendie s'étant "déjà généralisé" et embrasant les deux derniers niveaux du bâtiment, a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur du service départemental d'incendie et de secours, le colonel Emmanuel Clavaud. Les pompiers se sont alors "concentrés sur les sauvetages".