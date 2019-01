Guerre au Yémen : les coulisses de la série de reportage de France 24

Après quatre ans de guerre civile et malgré des négociations de paix, le Yémen ne cesse de s'enliser dans un conflit qui tue et affame les populations civiles. Une équipe de France 24 s'est rendue dans les bastions des rebelles chiites houthis pour une série de reportages exclusifs, racontée par Cyril Payen.

Après quatre ans de guerre civile, le Yémen ne cesse de s'enliser dans un conflit meurtrier qui affame les populations civiles. Alors que les équipes de journalistes télé sont rares sur le terrain, une équipe de France 24 a pu se rendre sur place. L'un des envoyés spéciaux de France 24 au Yémen, Cyril Payen, a raconté lundi 21 avril le contexte précaire dans lequel a été réalisé cette série de reportages exclusifs : "cela a été compliqué, il a fallu des mois de préparation", a t-il dit.

La guerre au Yémen est une guerre civile mais également un affrontement à distance entre l'Arabie saoudite et l'Iran accusé par Riyad d'aider militairement les rebelles houthis. Les Houthis se sont emparés de vastes territoires, dont la capitale Sanaa et le grand port de l'ouest Hodeida. Des pourparlers de paix entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis se sont tenus le mois dernier en Suède sous l'égide de l'ONU. Une trêve a été conclue à Hodeida, mais elle reste fragile.

C'est dans ce contexte que Cyril Payen et Amar al-Hameedawi, également journaliste à France 24, se sont rendus dans les bastions des rebelles chiites houthis. "Il a fallu passer la ligne de front pour rejoindre les rebelles", a raconté Cyril Payen.

Dans le nord du pays, premier lieu de reportage, tout n’est que guerre et destruction, ont constaté les journalistes. Depuis 2014, la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite y mène des raids aériens réguliers afin d’en déloger les Houthis.

