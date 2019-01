Exclusif : à l'hôpital de Saada dans le nord du Yémen, les enfants premières victimes du conflit

Une équipe de France 24 a eu accès à l'unité pédiatrique du petit hôpital de Saada, le fief des rebelles houthis, dans le nord du Yémen. Attention, certaines images peuvent choquer.

Après quatre ans de guerre, malgré de récentes négociations de paix, le Yémen s'enlise dans un conflit qui tue et affame des millions de personnes. Il est rare de pouvoir filmer cette guerre au Yémen. C'est pourtant ce qu'ont pu faire les envoyés spéciaux de France 24, Cyril Payen et Amar al-Hameedawi, dont vous pouvez suivre les reportages toute cette semaine aux côtés des rebelles chiites houthis.

Pour le deuxième volet de cette série de reportages, ils se sont rendus à Saada, le fief de la milice houthi, une ville qui paye le prix fort de l’engagement des rebelles contre les forces gouvernementales yéménites. Les Houthis ont autorisé l'équipe de France 24 à filmer dans l'enceinte du petit hôpital, mais seulement dans le service pédiatrique qui manque de tout.

"Le Yémen est aujourd'hui un enfer sur terre, non pas pour 50 à 60 % des enfants, c'est un enfer sur terre pour chaque garçon et fille au Yémen", avait déclaré en novembre le directeur du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Geert Cappelaere.

À voir aussi, le premier épidode de notre série exclusive au Yémen :

>> Reportage à Saada au cœur des bastions houthis au Yémen