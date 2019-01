Shutdown : privés de salaire, des fonctionnaires américains vivent de la charité

Lundi 21 janvier, des Américains de tout le pays ont commémoré Martin Luther King. Une journée fériée en hommage à la figure tutélaire du mouvement des droits civiques assassiné en 1968. Mais aussi une journée de service aux États-Unis : les Américains sont appelés à aider les nécessiteux et à se porter volontaires pour une noble cause. À Washington, Donald Trump a déposé une couronne au mémorial Martin Luther King Day. Cette année, les employés fédéraux touchés par le "shutdown" le plus long de l’histoire des États-Unis se sont retrouvés parmi ceux qui recevaient de l'aide. Reportage Matthieu Mabin, Philip Crowther.