Les défis économiques qui attendent le nouveau président de la RD Congo

Félix Tshisekedi va prendre la tête de la République démocratique du Congo, d'un des pays les plus pauvres du monde, selon l'indice de développement des Nations unies. Les Congolais disent avoir voté pour le changement et espèrent une amélioration de leur niveau de vie. Durant sa campagne, le vainqueur de la présidentielle a promis d'éradiquer la pauvreté partout dans le pays. Un projet ambitieux quand on sait qu'en RD Congo, les trois-quarts de la population vit avec à peine 1 euro par jour. Des fonctionnaires ne sont pas payés durant plusieurs mois. Une infirmière témoigne : "Il y a des gradés, des licenciés qui sont à la maison parce qu'ils n'ont pas d'emploi. C'est difficile de s'en sortir. Peut-être que vous ne pouvez pas trouver quelque chose à manger. Vous dormez affamés, avec les enfants". Un reportage de nos envoyés spéciaux Abdallah Malkawi et Julie Dungelhoeff.