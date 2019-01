Guerre en Syrie :"Les Forces démocratiques syriennes progressent lentement"

Dans l'est de la Syrie, les Forces démocratiques syriennes (FDS) progressent lentement le long du fleuve Euphrate. Le reporter de France 24 Roméo Langlois est sur place pour rendre compte des combats. La progression des FDS est compliquée par l'arsenal dont dispose l'organisation État islamique (EI), notamment le déploiement de mines antipersonnel et l'utilisation de drones modifiés pour larguer des bombes. Les Forces démocratiques syriennes parviennent à avancer la nuit à la faveur d'un équipement de vision nocturne supérieur à celui des jihadistes. Le reporter note également la détermination des partisans du groupe État islamique. Très mobiles, ils se battent en utilisant des techniques de guérilla. Certains sont prêts à mourir plutôt que de se rendre. Selon un commandant des FDS, il resterait entre 400 et 500 jihadistes dans la région.