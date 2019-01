Maurice Kamto, l'opposant camerounais devenu le principal rival de Paul Biya

L'opposant camerounais Maurice Kamto, qui revendique toujours la victoire de la présidentielle d'octobre après être arrivé deuxième derrière Paul Biya, a été arrêté lundi soir à Douala, deux jours après avoir été à l'initiative d'une vague de manifestations contre le pouvoir en place. Son parti, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) "condamne fermement ces interpellations politiques injustifiées et au demeurant annoncées, dont le but inavoué est de décapiter le MRC et sa coalition gagnante autour de Maurice Kamto". France 24 revient sur le parcours de Maurice Kamto, ancien ministre devenu principal opposant à Paul Biya.