Cinq journalistes d’investigation et un dessinateur de BD retracent les liens entre l’ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, et l’ancien dictateur libyen, Mouammar Kadhafi dans une bande dessinée parue mercredi 30 janvier 2019 aux éditions Delcourt/La Revue Dessinée.

France 24 a rencontré le journaliste indépendant Geoffrey Le Guilcher et l’auteur de bande dessinée Thierry Chavant qui ont tous deux travaillé sur l’ouvrage "Sarkozy – Kadhafi. Des billets et des bombes."

De l’intervention de la France en Libye en passant par le franc CFA et le rôle de la France en Afrique.... Tout y passe dans ce véritable polar qui débute ainsi : "Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait non fortuite. Et pour cause, tout ce que vous lirez ici est réel."

Fort de 240 pages, ce roman graphique, qui peut se lire comme la première synthèse sur cette affaire, a été tiré à 25 000 exemplaires.