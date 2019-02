Nuit des idées : la jeune génération attend plus d'unité

Lors de la 4e édition de la Nuit des idées, jeunes, philosophes, artistes et militants ont débattu dans la nuit de jeudi à vendredi 1er février, à Londres, comme dans 70 autres pays, pour prendre de nouvelles orientations concernant l'égalité femme-homme, l'environnement ou encore l'architecture en Europe. "On a envie de voir de l'unité avec le Royaume-Uni, mais aussi de l'unité dans tous les dossiers importants traités par les grandes puissances européennes », estime une participante interrogée par France 24. Cette nuit se déroule dans plus de 120 villes et 70 pays à travers le monde. En France, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de l’Institut français ont mis en place cet événement pour que chacun "prenne à bras-le-corps les grands enjeux de notre temps" et ainsi "donner un large écho aux voix qui s’élèvent contre la résurgence des populismes."