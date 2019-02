Lutte contre le cancer : "Le stress est un complice" de la maladie

En France, 382 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2018, et 157 400 personnes en sont mortes, selon les chiffres rendus publics lundi par l'Institut national du cancer à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. Mais pour le cancérologue David Khayat, il ne faut plus en avoir peur : nous connaissons assez cette maladie et les soins s'améliorent d'année en année. Le stress qu'on n'arrive plus à gérer et le désespoir sont des facteurs qui favorisent l'apparition de la maladie sans en être la cause, raconte-t-il dans son livre "L'Enquête vérité" (éd. Albin Michel). La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé lundi 4 février qu'un rapport d'évaluation du troisième Plan cancer lui serait remis en octobre. Ce plan, doté de 1,5 milliard d'euros, permettra de définir les priorités de la lutte contre cette maladie à partir de 2020.