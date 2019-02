Kabulliwood, la culture face à l'obscurantisme

Dans un Afghanistan dévasté par les guerres, quatre 4 jeunes artistes avides de culture vont envers et contre tout se lancer dans l'ambitieux projet de rénover le plus grand cinéma de la capitale Kaboul.

. "C’était le cinéma le plus connu de Kaboul. Il a été détruit pendant la guerre civile et ça n'a pas été refait après. Ce qu'on a fait pendant la fiction. On l'a vraiment retapé, reconstruit, repeint, refait le décor".

La réalité rattrape la fiction également sur Le tournage qui est émaillé d'incidents, d’intimidations et même par un attentat.

Pour Farid Joya qui joue le rôle du frère intégriste, la réalité a finalement été bien plus violente que celle décrite dans le film. "C'est un personnage qui existe, il y a des personnages même plus méchants. Pour eux, le sujet du film, le cinéma, l'art était gênant. Moi je profitais pour les regarder, pour avoir leurs réactions".

Le réalisateur français Louis Meunier mélange subtilement scènes de fictions et scènes réelles, brouillant la frontière entre film et documentaire. Décrivant une réalité très proche de celle vécue par les acteurs eux-mêmes réfugiés en France.