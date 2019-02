Roxana Maracineanu, ministre des Sports : "Il faut aller chercher les femmes"

À l'occasion de l'opération "Sport féminin toujours", qui se déroule les 9 et 10 février en France, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, était l'invitée de France 24. L'objectif de cet événement : inciter les médias audiovisuels à intégrer plus de retransmissions sportives, mais aussi plus de sujets, consacrés au sport féminin. "Dans la pratique libre en dehors du cadre fédéral, la parité est respectée, mais dès qu'on rentre dans les clubs, les associations, ce taux de pratique féminine descend à 30 % seulement, on voudrait que ce soit moitié-moitié", a expliqué la ministre, ancienne championne de natation. Pour changer cela, il est, selon elle, nécessaire de s'appuyer sur "les fédérations, les clubs et les collectivités territoriales pour aller chercher les femmes qui pensent que l'activité sportive n'est pas pour elles".