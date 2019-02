Offensive à Baghouz : "Le combat urbain est extrêment difficile"

Pour le général Jean-Bernard Pinatel, expert en géostratégie interrogé sur France 24, l'offensive de l'alliance arabo-kurde est longue et périlleuse "en raison de la présence de civils utilisés comme boucliers humains" et des tunnels creusés par les jihadistes pour se protéger. L'organisation État islamique "n'existe plus sous sa forme étatique", ajoute-t-il, "mais ses combattants vont se retrancher dans des bases arrières".