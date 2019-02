Présidentielle au Sénégal : les attentes d'une jeunesse plombée par le chômage (5/5)

C'est le grand défi du prochain quinquennat au Sénégal : l'emploi des jeunes. Dans un pays où les moins de 40 ans représentent 70 % de la population, un chômeur sénégalais sur deux est un jeune de moins de 35 ans, alors que 200 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Les diplômés sont paradoxalement les plus touchés. Et c'est sans parler du sous-emploi - l'informel, les petits boulots – qu’occupe la plupart des Sénégalais de cette tranche d'âge. Tous les candidats à la magistrature suprême mettent d'ailleurs les jeunes, dont beaucoup d’entre eux affirment suivre le processus électoral avec attention, au cœur de leur programme. Alors que la campagne touche à sa fin, qu'attendent ces électeurs du scrutin du 24 février ? Réponse en image avec un reportage dans les rues de Dakar et de Saint-Louis à quelques 250 km au nord de la capitale.