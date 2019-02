Le célèbre avocat Éric Dupond-Moretti prépare la défense de l'opposant camerounais Maurice Kamto

Le ténor du barreau de Paris Me Éric Dupond-Moretti, conseil de Maurice Kamto et des 131 opposants arrêtés au Cameroun, souhaite préparer la défense auprès des instances internationales. "J’ai été contacté par la famille et par tous les amis de monsieur Kamto, qui sont détenus de manière arbitraire, scandaleuse et sans titre, dans une justice qu’Amnesty international stigmatise et fustige régulièrement", a-t-il confié à France 24. Et d’ajouter : "Je vais essayer d’aller au Cameroun pour rencontrer mes clients et puis ensuite, nous allons aller à Genève. C’est plus facile peut-être que d’aller qu'au Cameroun. Ces arrestations sont une violation patente des droits de l’Homme, et Genève est un garant du temple sacré des droits internationaux". Principal opposant au président Paul Biya après la présidentielle d'octobre à laquelle il est arrivé deuxième, Maurice Kamto est emprisonné depuis fin janvier.