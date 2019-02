En Lorraine, l'élevage et le circuit court pour relocaliser l'industrie de la laine

À l'occasion du Salon de l'agriculture, Paris, France 24 prend la direction de la Lorraine, dans le Grand Est. Cyrielle Martin y élève des moutons dont elle revend la viande, mais aussi, depuis janvier, la laine en circuit-court. Avec douze autres éleveurs, elle alimente une coopérative locale. Et contribue ainsi à la relocalisation de la production de matelas, couette et oreillers 100 % naturels, une activité entièrement délocalisée en Asie dans les années 70. En France, le Salon de l'agriculture constitue un rendez-vous incontournable. Entre 650 000 et 700 000 personnes sont attendus cette année pour cette vitrine de l'agriculture à la française. Samedi 23 février, il a été inauguré par le président de la République, Emmanuel Macron, qui en a profité pour appeler à "réinventer" la politique agricole commune (PAC) afin d'assurer la "souveraineté alimentaire, environnementale et industrielle" du continent européen.