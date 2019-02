Présidentielle au Sénégal : la journée de vote s'est déroulée dans le calme

Les électeurs sénégalais se sont rendus aux urnes dimanche 24 février pour désigner leur nouveau président. Selon Sarah Sakho, correspondante de France 24 dans le pays, ils se sont déplacés en nombre, notamment à Dakar et dans sa banlieue où une forte affluence a été constatée. Plus de six millions d'électeurs étaient appelés à départager les cinq candidats dont le président sortant Macky Sall. Ce dernier espère une réélection dès le premier tour mais ses plans pourraient bien être contrariés par ses rivaux, Idrissa Seck, Madické Niang, Issa Sall et Ousmane Sonko. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée mais ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou du 26 février. Dans le cas d’un second tour, il se tiendra vraisemblablement le 24 mars.