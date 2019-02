Présidentielle au Sénégal : les principaux enjeux du scrutin

Ce dimanche 24 février, plus de 6,6 millions d’électeurs se rendront aux urnes au Sénégal pour élire leur président. Le scrutin se déroule à partir de 8 h (locale et GMT) dans 6 500 bureaux de vote répartis au Sénégal ainsi que 310 000 dans la diaspora. Les premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux à 18 h, mais ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou du 26 février. Un éventuel second tour se tiendrait vraisemblablement le 24 mars.Macky Sall candidat à sa propre succession fait face à quatre challengers qui espèrent bien contrarier ses ambitions : Idrissa Seck, Madické Nian, Issa Sall et Ousmane Sonko. Quels sont les principaux enjeux de ce scrutin? Quel candidat de l'opposition va se démarquer ? Quelle sera la participation ? Correspondance à Dakar de Sarah Sakho.