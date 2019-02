"Brexit pour les nuls", Ép. 1 : Royaume-Uni - Europe : je t'aime moi non plus !

Vous vous sentez perdu dès qu’il s’agit du Brexit et de ces rebondissements ? Pas de panique, France 24 est là pour vous aider. Notre série "Brexit pour les nuls" décrypte les problématiques du Brexit, question par question.

Des relations complexes entre le Royaume-Uni et l’Europe, du casse-tête Irlandais, aux chances d’un nouveau référendum, nous vous résumons toutes ces questions épineuses liées au Brexit en deux minutes.



Le premier épisode de notre série "Brexit pour les nuls"- Royaume-Uni - Europe, je t’aime moi non plus ! se concentre sur l’histoire complexe des relations entre le Royaume-Uni et l’Europe. Pourquoi la Grande-Bretagne n’a-t-elle jamais adhéré à l’espace Schengen et à la monnaie unique ? Nous vous proposons une rétrospective de l’histoire du Royaume-Uni depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec Winston Churchill, le général de Gaulle jusqu’à Margaret Thatcher.



Une série conçue et produite par Valérie Fouace, présentée par Catherine Norris-Trent, reporter britannique pour la chaîne.