"Les métamorphoses 1858" : une enquête palpitante à Paris

France 24 a rencontré le dessinateur Sylvain Ferret, auteur de sa première bande dessinée : "Les Métamorphoses 1858 – Tyria Jacobaeae" aux Éditions Delcourt, avec Alexie Durand. Un polar horrifique dans le Paris des années 1850, qui se dévore d'un trait.

Deux amis d'enfance, un médecin et un détective, sont sur la piste de disparitions inexplicables à Paris. Et lorsqu'un cadavre est repêché dans la Seine, le corps méthodiquement vidé de ses organes, l’enquête initiale prend alors une tout autre tournure... Récit débridé, planches nerveuses et rythmées, cette bande dessinée se dévore une fois l’intrigue posée.

Il est question de progrès technologique, d’avancées scientifiques à une période qui verra Paris se transformer avec les grands travaux du baron Haussmann. Cette première œuvre de Ferret et Durand est très prometteuse et l’on attend avec impatience le tome 2 qui doit sortir en avril prochain.