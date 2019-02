Venezuela : les écoles tentent de préserver les enfants de la crise

Alors que la crise politique au Venezuela bat son plein, les habitants continuent de subir de plein fouet la crise économique et les difficultés du quotidien. Les écoles tentent de pallier aux besoins des enfants, touchés eux aussi par la baisse drastique du pouvoir d'achat, les pénuries alimentaires et l'exode des adultes. C’est le cas de cette école du quartier de La Vega à Caracas dans laquelle se sont rendus les équipes de France 24. Entre les instituteurs partis chercher un travail mieux payé ailleurs, les parents d’élèves exilés dans d’autres pays pour subvenir à leur famille, des profs et des parents d’élèves bénévoles tentent de préserver les enfants. Comparée aux autres, l’école est bien plutôt bien lotie : elle est financée en partie par l'Etat, en partie par une fondation catholique, elle survit grâce aux aides des ONG, et de l'ONU. Les enfants y ont même droit à un petit-déjeuner et à un goûter.