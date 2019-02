Sommet Corée de Nord - États-Unis : Pyongyang espère connaître l'embellie économique de Hanoï

Depuis 2012, le Vietnam affiche une croissance de plus de 6% par an. L’année dernière, il a même enregistré un record à plus de 7 %. Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que le sommet États-Unis-Corée se tiennent dans ce pays d’Asie à la croissance dynamique.