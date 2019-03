"Brexit pour les nuls" - Ép. 3 : c'est quoi le backstop ?

L’accord de Theresa May sur le Brexit a été balayé d’un revers de main par le Parlement britannique à cause d’objections au "backstop", liées à la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. De quoi s’agit–il exactement ? Et pourquoi est-ce un problème ? France 24 est là pour vous aider.