Le Brexit pour les nuls (6/7) : qu’est-ce que l’union douanière ?

Theresa May a changé de tactique et a entamé des discussions avec le chef du Parti travailliste. Ce dernier réclame un Brexit moins contraignant, sous la forme d'une union douanière avec l'Union européenne. Mais qu'est-ce que c’est ?

Il semble que le Royaume-Uni se dirige vers une forme plus douce du Brexit. Forcée de changer de stratégie après que l’accord sur le Brexit a été rejeté à trois reprises par le Parlement, la Première ministre, Theresa May, s'est tournée vers l'opposition pour tenter de trouver un compromis. Cela pourrait signifier l'abandon d'un Brexit dur et l'acceptation d'une union douanière avec les Vingt-Sept. Cette semaine, nous vous expliquons ce qu’est une union douanière et ce que cela signifierait pour le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Le Brexit pour les nuls est une série qui vous explique les complexités du processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Du "backstop" aux conséquences du "no deal" et l'histoire de l'euroscepticisme britannique.

Une série écrite et présentée par Catherine Norris Trent, reporter à France 24, produite et éditée par Valérie Fouace, avec des illustrations d'Adel Gastel.