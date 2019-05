Liberté de la presse : à Paris, une exposition sur le travail des journalistes exilés

À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison des Journalistes inaugure, vendredi 3 mai, l'exposition "D'ici", à l'Hôtel de Ville de Paris. Plusieurs journalistes et photographes de l'agence Magnum croisent leurs regards pour raconter leurs expériences personnelles sur des notions d'exil, d'accueil et de répression. Pour Darline Cothière, directrice de la Maison des Journalistes, interrogée sur le plateau de France 24, cette exposition est aussi un moyen de rappeler que la "liberté d'expression reste toujours très fragilisée, y compris dans des sociétés démocratiques".