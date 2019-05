Lori Lightfoot, première maire noire et ouvertement homosexuelle de Chicago, a prêté serment

Lori Lightfoot a été assermentée mardi à la mairie de Chicago. Elle devient ainsi la première femme noire et maire ouvertement homosexuelle de l'histoire de cette grande ville du nord-est des États-Unis.

Surnommée "newcomer", soit la "nouvelle venue", cette ancienne magistrate âgée de 56 ans prend la place du démocrate Rahm Emmanuel à la tête de Chicago.

Première maire noire et ouvertement homosexuelle de la troisième ville des États-Unis, c'est aux côtés de sa fille et de son épouse que Lori Lightfoot est arrivée pour prêter serment, mardi 21 mai.

"Les enfants noirs ou métis, les enfants de foyers modestes, tous les enfants dans cette ville doivent grandir en sachant qu'ils peuvent poursuivre n'importe quel rêve et qu'ils peuvent aimer n"importe qui." a-t-elle déclaré.

Réduire les inégalités sociales et raciales

Parmi ses rêves et ambitions, la nouvelle maire promet notamment de s'attaquer aux deux principaux fléaux de la mégalopole : la corruption et les violences par armes à feu.

"Il n'y a pas de plus grande prorité que de rétablir la sécurité et la paix dans nos quartiers" a-t-elle lancé aux 10 000 personnes venues assister à son assermentation, dans un discours rappelant ceux qui lui ont valu la victoire en avril dernier.

Elle avait alors largement remporté l'élection, face à une autre démocrate, Toni Preckwinkle, avec un programme qui avait séduit les habitants de Chicago, ville marquée par une importante criminalité et qui comptabilise, à elle seule, plus de meurtres que New York et Los Angeles réunies. Elle promettait notamment de réduire les inégalités sociales et raciales. Une profession de foi réitérée au cours de sa prestation de serment marquée par l'espoir et une forte volonté de changement.

"Voilà le Chicago dont je rêve" conclue-t-elle. "Et je sais que nous nous approchons de ce rêve alors que je me tiens là, en tant que première femme maire de Chicago et première maire ouvertement homosexuelle."