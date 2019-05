En Colombie, les producteurs de café en péril

La Colombie est le troisième pays producteur de café au monde. Ce secteur fait vivre 540 000 familles, mais depuis plusieurs mois, les caféiculteurs font face à une crise. Ils n'arrivent plus à couvrir leurs coûts de production et vendent désormais à perte.

Alors que la Colombie exporte les meilleurs cafés du monde, ses producteurs vendent à perte ces derniers mois. En cause : la chute des cours du café, à laquelle s’ajoutent les conditions météorologiques qui favorisent la propagation des scolytes, des insectes qui perforent les baies de café.

À Santuario, village au centre-ouest de la Colombie, les familles productrices de café depuis plusieurs générations sont menacées. En 2016, la livre de café se vendait 1,5 dollars sur les marchés internationaux, elle a atteint aujourd’hui un niveau plus bas historique, en-dessous d’un dollar.

Certains producteurs n’ont plus d’autre choix que de se reconvertir. Ils arrachent leurs plants et trouvent une nouvelle activité plus adaptée au tourisme en plein développement.