Negzzia, mannequin en Iran, SDF à Paris

Negzzia, 29 ans, est un mannequin iranien qui posait pour des vêtements et des sous-vêtements dans son pays. En octobre 2017, elle a dû fuir l'Iran sous la pression et les menaces du gouvernement accusant les mannequins "de propager une culture anti-islamique". Réfugiée en France sans famille et sans argent, elle s'est retrouvée à la rue.