Dîner sous l’eau, c’est désormais possible en Norvège

Le premier restaurant sous-marin d’Europe a ouvert ses portes à Lindesnes dans le sud de la Norvège. Immergé à 5 mètres de profondeur, il affiche déjà complet pour les six prochains mois.

Après les Maldives et Dubaï, il est aujourd’hui possible de dîner sous l’eau en Europe. "Under", le premier restaurant sous-marin d’Europe, vient d’ouvrir ses portes à Lindesnes, dans le sud de la Norvège.

En cuisine, le chef réalise essentiellement des plats à base de produits marins, jusque dans les desserts, dont l’un est composé de cinq algues différentes.

Le projet a été réalisé par le cabinet Snøhetta, à l’origine notamment de l’opéra d’Oslo ou encore de la rénovation de Times Square à New-York. Il a été étudié pour ne pas perturber la faune sous-marine et ainsi se fondre dans la nature environnante. Ses murs, composés d’une paroi d’un mètre d’épaisseur, ont été conçus pour résister à la pression de l’eau.

Cette expérience a toutefois un coût, puisqu'il faut compter 230 euros pour déguster de 16 à 18 plats. Malgré tout, le concept semble séduire les Européens : le restaurant est déjà complet pour les six prochains mois.