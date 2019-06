Malgré les raids de l'armée syrienne sur la province d'Idleb, les rebelles font une percée inédite

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), au moins 83 combattants ont péri ces dernières 24 heures dans les affrontements opposant les forces du régime syrien à des groupes jihadistes et des rebelles islamistes près de la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. À la faveur de cet assaut, jihadistes et rebelles ont pris le contrôle de plusieurs villages, selon l’ONG. "C’est inédit parce que malgré la pression militaire russe et syrienne, les rebelles et les jihadistes ont réussi à faire une percée, à prendre quelques villages, à couper les lignes d’approvisionnement entre deux villes importantes tenues par l’armée syrienne que sont Muhradah et As Suqaylabiyah".