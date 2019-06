Procès Balkany : l'heure du réquisitoire

Au procès Balkany, les deux procureurs du parquet national financier (PNF) ont débuté leur réquisitoire jeudi après-midi.

La partie civile reproche au couple Balkany des années de dissimulation, d'un magot en Suisse à de somptueuses propriétés aux Antilles et au Maroc, masquées par un chapelet de sociétés offshore, avec un faible pour le savoir-faire panaméen. Une grande partie de ces soupçons sont couverts par la prescription. Sur la seule période visée par les poursuites, 2007-2014, les Balkany sont poursuivis pour avoir dissimulé 13 millions d'euros d'avoirs.

Juste avant le réquisitoire du parquet, jeudi, l'avocat de l'État a réclamé un total d'un million d'euros de dommages et intérêts aux édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany, à leur fils et à deux autres prévenus poursuivis pour "blanchiment de fraude fiscale".

