Au Soudan, les lutteurs de retour sur le ring malgré les violences

Des cris d’encouragement et d’excitation résonnent autour du ring Haj Youssef. Ce sont les spectateurs, heureux de pouvoir à nouveau se réunir autour du terrain de sable ocre, dans les environs de Khartoum, pour soutenir leurs lutteurs.

Malgré les manifestations qui secouent le Soudan depuis décembre, les rencontres de lutte s'étaient poursuivies. Jusqu'au 3 juin, date de la dispersion sanglante du sit-in de manifestants.

Ces derniers réclament toujours le transfert du pouvoir à un gouvernement civil, alors que l’armée s’accroche au pouvoir depuis la destitution en avril d’Omar el-Béchir.

Pourtant les négociations viennent de reprendre entre militaires et représentants de la contestation, et la vie semble reprendre son cours à Khartoum. Même les lutteurs ont recommencé à combattre. Pour le plus grand plaisir des fans. Mais pour combien de temps ?